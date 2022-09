Sub-15 do Osvaldo Cruz F.C. leva goleada do Desportivo Brasil pelo Campeonato Paulista

Em partida pelo returno da 3° fase Grupo 22, do Campeonato Paulista de Categorias de Base, no sábado (10) no Estádio Municipal Ernesto Rocco em Porto Feliz, a equipe do Osvaldo Cruz F.C. Sub- 15, irreconhecível em campo não mostrou o mesmo futebol, quando venceu o mesmo adversário no jogo anterior e totalmente dominado em campo acabou sendo goleado pelo bom time do Desportivo Brasil pelo placar de 5 a 0, com os gols Nathan (2), Matheus Bernardi, Vinícius e Izac.

O resultado negativo complica o Osvaldo Cruz F.C. na disputa da classificação do Grupo.

No outro jogo o Palmeiras também venceu de goleada no campo 2, da Academia em Guarulhos por 5 a 0, com os gols marcados por João Gabriel, Thiago, Erick Belé, Murilo Dourado e Itálo, a equipe do São Bento de Sorocaba.

TUPÃ

A equipe Sub-15, do Osvaldo Cruz F.C. volta a campo pela segunda rodada do returno jogando no sábado (17) às 9h00 no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga “Alonsão” em Tupã onde vai enfrentar o E.C. São Bento de Sorocaba.

No outro jogo no mesmo horário o Desportivo Brasil enfrenta no Estádio Municipal Ernesto Rocco em Porto Feliz o líder é já classificado Palmeiras.

CLASSIFICAÇÃO

1° Lugar: Palmeiras- 12, 2º lugar: Desportivo Brasil 6, 3º lugar: Osvaldo Cruz e São Bento 3.

JOGADORES

A equipe do Osvaldo Cruz F.C. conta em seu elenco com jogadores de Adamantina, Lucélia, Pracinha, Indaiá do Aguapeí distrito de Flórida Paulista, além de outros estados.