DRACENA: Inaugurado monumento construído na praça central

O monumento construído na Praça Arthur Pagnozzi, assinado pelo artista plástico Adélio Sarro, que retrata a história de Dracena, nos tempos das lavouras de cafés foi inaugurado na noite desta segunda-feira, 12. Com a presença de autoridades municipais, como o prefeito André Lemos e esposa Bianca, secretários, diretores e demais integrantes da administração municipal, familiares e amigos do artista. Adélio Sarro estava acompanhado da esposa Sandra.

O secretário de Cultura Douglas Carvalho abriu o evento fazendo uso da palavra citando o valor das artes para a vida, fazendo a leitura de texto escrito pelas professoras Daniela Macário e Rosi Pando.

O prefeito André Lemos falou durante a inauguração que a criação do monumento iniciará um projeto que o município pretende alcançar no segmento do turismo. André citou que a primeira vez que viu um monumento feito pelo artista foi durante uma viagem a Santa Fé do Sul. “Estava com o meu pai e ele comentou comigo que o artista que tinha assinado tal obra era de Dracena”.

No início do mandato, o prefeito teve a oportunidade de conhecer o artista Adélio Sarro, em visita no gabinete municipal, e a partir daí nasceu uma amizade e o convite para executar uma obra de arte na cidade. O prefeito comentou que esta é a primeira.

“Dracena não podia perder o vínculo que o artista tem com a cidade, ele nasceu em Andradina, mas muito pequeno veio residir com sua família na nossa cidade e aprendeu a amá-la. A capela Nossa Senhora das Graças, no Metrópoles, tem a imagem da santa na porta de entrada feita por ele”.

O antigo morador de Dracena, sr. Cláudio Nascimento fez uso da palavra também durante o evento de inauguração e falou da importância das cidades não se esquecerem das suas histórias, do seu passado.

Ressaltou que cada um vai olhar o monumento com os olhos que vejam a vida, uns com amor, positividade, outros com negatividade, mas não podemos nos esquecermos do que já vivemos. “O olho que há atrás do monumento retrata justamente isso, o que já se passou, mas lembramos que os dois olhos que temos e estão nos personagens, para o futuro”.

Adélio Sarro agradeceu a todos pela presença, a esposa Sandra, ao prefeito André e ao secretário Douglas, à Câmara Municipal, a amiga Daniela Macário e o esposo Ronaldo. Sarro citou o amigo já falecido Gilberto Macário (pai de Daniela), com quem teve uma grande amizade. Recordou-se ainda da infância pobre, mas com muitas boas recordações, entre elas, do tempo de estudante e as maças argentinas que nem todos podiam comprá-las, devido ao preço.

O sobrinho Gabriel, do artista fez a entrega de um mimo. Ao ser concluída a inauguração, o evento seguiu na Câmara Municipal, com a entrega de título de Cidadão Honorário ao artista. O título tem a autoria do vereador Danilo Ledo, sendo aprovado por unanimidade pelos demais vereadores.

QUEM É ADELIO SARRO

Adélio Sarro Sobrinho nasceu em Andradina-SP no ano de 1950. É um artista plástico múltiplo, tendo sua produção artística ligada principalmente à pintura e escultura.

Iniciou carreira em 1972, ganhando rápido prestígio nacional. Com o lançamento do primeiro livro. Na década de 90, iniciou carreira internacional, e desde então já realizou mais de 300 exposições individuais em excelentes museus, galerias e centros culturais localizados em quatro continentes.

Além da pintura, Sarro assina cerca de 250 obras monumentais em concreto, espalhadas em praças públicas no Brasil e na Europa.

Em 2018 fundou o Instituto Memorial de Arte Adélio Sarro, em Vinhedo-SP, o local tem 2 mil metros quadrados, exibe seu acervo pessoal e é preparado para receber exposições e apresentações culturais e artísticas.

Ele reside em Vinhedo e é conhecido mundialmente, somando mais de 300 exposições.

Tem como principais características do seu trabalho na pintura: o figurativo; transparências; as frutas, principalmente a maçã; cores vibrantes; mãos e pés grandes; temas sociais; famílias e casais; instrumentos musicais e os animais.

Já as características dos monumentos feitos por ele podem ser citadas: os elementos artísticos; contam história; celebram datas; novos pontos turísticos; cartões postais e local para fotos.

Em Andradina, cidade natal, do artista está instalado o Memorial Adélio Sarro; na cidade também há uma praça com o nome dele.

No Memorial estão instalados 11 blocos de esculturas e um painel, todas as obras em concreto. Para complementar o espaço, sarro esculpiu em baixo-relevo um pensamento em cada obra.

Também ganhou muito destaque com sua arte sacra após realizar mais de 30 obras para a Basílica de Aparecida, maior centro de peregrinação do Brasil e maior Santuário Mariano do mundo.