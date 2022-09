Inscrições para novo concurso da Prefeitura de Prudente têm início

As inscrições para o concurso público nº 001/2022 da Prefeitura de Presidente Prudente foram abertas às 10h desta segunda-feira. O certame, organizado pela Fundação Vunesp (Fundação para o Vestibular da Unesp), oferece 25 vagas imediatas e contempla profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

Os cargos disponíveis são: pedreiro (1), arte educador (1), assistente de tecnologia da informação (2), auxiliar de farmácia (1), fiscal de comércio (4), técnico ambiental (1), analista jurídico (2), arquiteto (1), biólogo (1), contador (1), controlador interno (1), engenheiro ambiental (1), médico geriatra (1), médico infectologista (1), médico neurologista (1) e técnico desportivo (5).

As remunerações variam de R$ 1.566,29 a R$ 9.090,82, conforme a base de cálculo do mês de julho de 2022. Os funcionários ativos farão jus, mensalmente, ao cartão alimentação, no valor de R$ 1.124,54, e ao abono da lei nº 6.913/2009, no valor de R$ 255.

Os interessados em participar devem se inscrever até as 23h59 de 13 de outubro deste ano no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br) e fazer o recolhimento da taxa.

Quem se enquadra nas regras de isenção ou redução da taxa deve solicitar o benefício até as 23h59 do dia 3 de outubro de 2022.