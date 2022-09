JUNQUEIRÓPOLIS: 2ª edição do Junqueira Gourmet acontece nos dias 23 e 24 de setembro

Devido ao grande sucesso da primeira edição da feira de gastronomia ocorrida no mês de abril desse ano, e, atendendo aos pedidos, a comissão organizadora já prepara a segunda edição em 2022.

“Se você produz alimentos caseiros para venda ao consumidor, não perca a oportunidade: venha garantir a sua participação”, disseram os organizadores.

Através da iniciativa da primeira-dama Munira Zogheib Pinatto envolvendo os representantes das pastas da assistência social, agricultura, comércio e Sebrae Aqui, ficou definido a realização da 2ª edição do Junqueira Gourmet para comercialização dos alimentos caseiros exclusivos de Junqueirópolis.

O evento – que tem como objetivo impulsionar a geração de renda aos participantes – acontecerá no largo da praça Álvaro de Oliveira Junqueira na sexta-feira (23) e sábado (24) de setembro, contando com toda infraestrutura, tendas e box individuais para a comercialização dos produtos caseiros produzidos de forma artesanal pelos produtores da cidade.

A 2ª Feira Gastronômica do município, contará com praça de alimentação nos dias 23 e 24, durante o período de escolha da rainha e princesas da Aceruva 2022, programado para acontecer no CEFE.

De acordo com a idealizadora primeira-dama Munira Zogheib Pinatto, além de valorizar aqueles que fazem, o Junqueira Gourmet vai oferecer aos consumidores da cidade e região a chance de saborear e levar para casa doces, tortas, salgados, sucos, lanches e demais alimentos preparados com muito carinho e dedicação pelos participantes. “Se a primeira foi ótima, a segunda será melhor ainda.”

A participação é totalmente gratuita e as inscrições já estão abertas através dos telefones fixos da Assistência Social e Cras: 3841-2665 e 3842-1080 ou celular e WhatsApp 99734-6194.