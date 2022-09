Polícia Militar prende condenado por estelionato em Flórida Paulista

A Polícia Militar de Flórida Paulista prendeu na tarde desta terça-feira (13), um condenado pela Justiça pelo crime de estelionato.

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional junto à Polícia Militar, o cumprimento da prisão ocorreu por volta das 13h55, quando as esquipes em serviço com o apoio do Comando de Grupo Patrulha (CGP II), cientes da ordem judicial, realizaram patrulhamento resultando na localização do homem.

Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia e posteriormente para a Cadeia Pública de Adamantina de onde deve ser transferido para uma unidade prisional da região.

Ainda dentro dos procedimentos policiais, o Fórum da Comarca de Flórida Paulista foi cientificado da prisão e recolhimento do condenado.