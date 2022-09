SALMOURÃO: Prefeita solicita recursos financeiros para construção de ciclovia/pista de caminhada

A prefeita Sônia Gabau participou no começo do mês de setembro, da entrega da construção de uma praça na cidade de Sagres, que contou com a presença do secretário da Justiça e Cidadania do Governo do Estado, dr. Fernando José da Costa.

Na oportunidade, a prefeita Sônia Gabau reiterou pedido de verba no valor de R$ 794 mil para ser utilizado na construção de uma ciclovia/pista de caminhada.

O recurso pleiteado é através do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos – FID, órgão ligado a Secretaria da Justiça e Cidadania.

A Prefeitura Municipal de Salmourão já cumpriu o estabelecido no edital de chamamento público nº 01 SJC/FID/2021, da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, sendo que o local onde a mesma será implantada já foi devidamente vistoriado por engenheiro responsável que deu parecer favorável para aprovação, devido à relevância da obra para atendimento de toda comunidade de Salmourão.

A prefeita Sônia Gabau agradeceu o secretário dr. Fernando pelo empenho e principalmente o governador do Estado Rodrigo Garcia por estar liberando importantes recursos financeiros em favor de Salmourão e outros municípios.