DRACENA: Secretaria do Agronegócio desenvolve trabalho com parceiros para o fomento do bicho da sede

A Prefeitura de Dracena com a fiação de seda Bratac, empresa na cidade em Bastos, a Etec Carmelina Barbosa e a Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas (Unesp Dracena) desenvolvem trabalho visando o fomento do bicho da seda na cidade e região.

No final do mês de agosto, o prefeito André Lemos se reuniu com representantes da Bratac, a secretária do Agronegócio Márcia Roberta de Freitas, o engenheiro agrônomo Jairo Correia da Silva e o médico veterinário Alessandro Antônio.

O agrônomo Jairo informou que a reunião tratou o projeto de fomento da sericicultura – criação do bicho da seda – com a Bratac, Prefeitura, Etec Carmelina e Unesp. Explicou que foi iniciada seleção no município de produtores que tenham aptidão para a produção do bicho da seda.

“Na Etec Carmelina haverá a instalação do projeto piloto, com barracões e plantio de amoreiras, alimento do bicho da seda, para a expansão do negócio em Dracena e região. Até o momento, quatro produtores rurais foram contatados, para obter o incentivo da Secretaria de Agronegócio, recebendo análise de solo gratuito, preparo de terra também gratuito pelo município, assistência técnica da Bratac e pesquisa pela Unesp e a Etec”, explicou Jairo.

A intenção é fomentar esse setor agrícola no município. “Estamos pré agendando interessados que queiram investir na cultura que tem um bom rendimento.”

O agrônomo ainda citou que atualmente o bicho da seda é cotado em dólar e tem previsão de expansão de mercado para os próximos 15 anos. “A atividade é rentável e a mão de obra não requer muita gente, uma dona de casa e um filho adolescente conseguem tocar tranquilamente o negócio, podendo-se obter uma renda bruta de R$ 9 mil por mês – descontando demais obrigações poderão ter um resultado por volta de R$ 4 a R$ 5 mil, por mês”, pontuou Jairo.

Neste mês de setembro, haverá uma visita técnica na empresa Bratac, levando os produtores de Dracena para Bastos, para conhecer a fábrica de seda e trocar experiências. Jairo disse que irão visitar desde os pequenos até os maiores criadores do bicho da seda.

“A procura pela seda no Brasil é muito grande, por ser uma das sedas de maior qualidade do mundo e apresentar produção orgânica. O município irá certificar por meio da Secretaria do Agronegócio a produção orgânica aqui também na cidade”, apontou o agrônomo.

SERVIÇO

Agricultores interessados neste trabalho podem procurar a Secretaria do Agronegócio, cuja secretária é Márcia Roberta de Freitas, localizada na rua Brasil, junto ao prédio da Cati-Regional, para se cadastrar.