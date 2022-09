FLÓRIDA: Prefeitura finaliza a construção de galeria na avenida Aguapeí

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços finalizou a construção de uma galeria de captação de águas pluviais na recém-asfaltada avenida Aguapeí, na Vila Monteiro.

No local, além da galeria com cerca de 80 metros de extensão, foram construídas caixas de captação projetadas para suportar o intenso volume de águas pluviais, visando garantir a maior durabilidade e preservando a camada asfáltica que foi implantada naquela importante via.

Todo o trabalho foi executado por funcionários com o emprego de equipamentos e máquinas da Prefeitura Municipal.