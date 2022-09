IRAPURU: Campanha Setembro Amarelo é realizada nas unidades de Saúde

A campanha do Setembro Amarelo tem por objetivo conscientizar a população sobre o suicídio, bem como evitar ocorrências.

A iniciativa tem como objetivo quebrar tabus e conscientizar a população sobre as causas do suicídio, além de estimular ações de prevenção e identificação de riscos entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Em Irapuru, a campanha teve início no dia 1°, e durante todo o mês será realizado um movimento de conscientização como forma de incentivo para as pessoas cuidarem de sua saúde mental, promovendo a valorização da vida e a redução das taxas de suicídios.

Iniciando as atividades do Setembro Amarelo, a equipe do ESF1 preparou para receber a população e tratar sobre o tema durante todo mês.

Já a equipe do ESF2 preparou a abertura do mês com palestra sobre o tema, ministrada pela ACS Carina, além da decoração da unidade de Saúde como forma de conscientizar a população.

As atividades serão promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, e demais setores do município, durante todo mês de setembro.

O mês de setembro foi escolhido para a realização anual da campanha pelo fato do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio ser celebrado em 10 de setembro.

(Com informações e foto do Facebook da Prefeitura)