Presidente Prudente completa 105 anos de fundação nesta quarta-feira (14) e motivos para celebrar não faltam. Com mais de 230 mil habitantes, o município é o maior do Oeste Paulista e é ponto de referência para diversos cidadãos de outras cidades no setor da educação, saúde e comércio, entre outros serviços.

A cidade é considerada uma cidade universitária por atualmente contar com nove faculdades e universidades, de acordo com os números do setor de tributação da Prefeitura.

A economia de Presidente Prudente é predominantemente de comércio e serviço, além de ser referência em saúde e educação para mais de 900 mil pessoas do Oeste Paulista.

De acordo com a última pesquisa realizada em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Presidente Prudente tem uma população estimada em 231.953 pessoas, sendo a maior cidade em âmbito populacional da região Oeste do Estado.