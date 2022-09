FLÓRIDA: Totem do Poupatempo oferece mais de 10 serviços à população

Em funcionamento desde o mês de agosto, o Totem do Poupatempo em Flórida Paulista oferece diversos serviços e autoatendimento para a população.

Na unidade instalada na Biblioteca Pública Municipal são oferecidos ao cidadão serviço de CNH definitiva, renovação de CNH, 2ª via da CNH, 2ª via do RG, pesquisar débitos e restrições de veículos, certidão de CNH, atestado de antecedentes criminais e desbloqueio do Cartão Bolsa do Povo. As taxas podem ser pagas com o cartão de débito bancário, durante a solicitação. No caso de RG e CNH, o cidadão tem a opção de receber os documentos em casa, pelos Correios.

Pelo autoatendimento ainda é possível solicitar outros serviços e documentos, além de scanner de digitação de documentos e envio em tempo real de arquivos. Um dos serviços mais procurados na unidade em Flórida Paulista é a emissão de RG e 2ª via do documento.

De acordo com a atendente Solange Arrabal, com o autoatendimento é possível ainda agendar data e horário para casos onde é necessário ir até uma unidade para ter atendimento presencialmente. “Com o Totem, os atendimentos são feitos mais rápido, com orientação e praticidade”, destaca.

O Totem do Poupatempo está instalado na Biblioteca Municipal, localizado na avenida Expedicionário, com atendimento das 8h às 11h e das 13h às 16h30.