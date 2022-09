Munhoz e Mariano celebram 15 anos de história com novo DVD

O Vibra São Paulo não será o mesmo depois do dia 21 de setembro, data na qual a casa de espetáculos recebe Munhoz & Mariano, uma das duplas sertanejas mais amadas do Brasil, para a gravação do seu DVD em comemoração aos 15 anos de carreira. Com um repertório de qualidade e um talento indiscutível, os amigos comemoram uma década e meia de história repleta de conquistas, superações e muito sucesso, e convidam colegas, imprensa e fãs para se juntarem a eles neste momento tão especial.

“Ansiedade está a mil; mesmo com 15 anos de carreira e outros DVDs grandiosos já gravados, a sensação é como se fosse o primeiro projeto, ainda mais após esse período de pandemia onde ficamos dois anos afastados dos palcos”, conta Mariano. “Gravar um DVD em São Paulo, a maior cidade do país, e em uma casa de tanta credibilidade quanto o Vibra, é uma felicidade e uma responsabilidade imensa. Acredito que esse projeto realmente vem para consolidar a nossa carreira!”, confessa

Com músicas inéditas e regravações de canções que conquistaram o Brasil ao longo de 15 anos de história de Munhoz & Mariano, o novo audiovisual terá ainda participação especial dos amigos de estrada Guilherme & Benuto, João Bosco & Vinicius, Léo & Raphael, Yasmin Santos e GAAB, que dividem o palco e o amor pela música com os anfitriões.

Muito envolvidos no projeto, Mariano se dedicou à composição de algumas faixas do DVD, enquanto Munhoz assina uma parte da produção musical ao lado de Gabriel Pascoal. Quem também dá o nome da produção é Cabrera, famoso produtor musical uruguaio. A direção de vídeo fica por conta de Fernando Trevisan Catatau.

“Esse DVD vai ser histórico!”, garante Munhoz, “A sensação de fazer parte da produção musical junto com o Gabriel Pascoal está sendo uma experiência incrível. Cada arranjo, cada toque, soa com uma energia perfeita. Mariano esteve na linha de frente das composições com alguns compositores do Brasil. A cada dia que chega mais perto é uma emoção diferente. Aguardem que vamos surpreender todos vocês”, conclui.

Completando 15 anos de carreira, Munhoz & Mariano jamais perderam a sua essência e amor pela música. Interpretando canções animadas com letras despojadas em um show animado, descontraído e dançante, os sertanejos conquistaram o coração do Brasil com seu talento, carisma e paixão pelo que fazem. Naturais de Campo Grande (MS), os meninos são amigos de infância e começaram a tocar por hobby em um boteco da cidade. E foi assim, na brincadeira, dois violões e dois microfones ligados em uma pequena caixa de som, que a dupla ganhou a admiração do país inteiro.