POMPEIA: Festa do Peão começa nesta quinta com Bruno & Marrone

A 32ª Festa do Peão de Pompeia (distante 31 quilômetros de Marília) começa na próxima quinta-feira (15) após dois anos de suspensão em decorrência da pandemia de Covid-19.

Tradicional na cidade, o evento ocorre de quinta a domingo (18), com entrada gratuita e fiel à tradição do ‘rodeio raiz’.

A abertura da festa fica por conta da dupla Bruno & Marrone. Com 18 álbuns e seis DVDs, a dupla vendeu mais de dez milhões de discos, se mantendo no topo das paradas há mais de duas décadas. O último projeto intitulado Exatamente Agora (2021) mantém a dupla no topo e segue estourado em todas as plataformas.

Na sexta-feira (16), o show será de João Bosco & Vinícius. A dupla emplacou aproximadamente 35 hits nos últimos 15 anos e ficaram na lista dos 15 artistas mais tocados nas rádios da última década e também alcançaram números expressivos no digital.

Em setembro de 2021, a dupla gravou o DVD “+Positivo+”, projeto de releituras com participações especiais em todas as faixas.

No sábado (17), ocorre o encontro de quatro gigantes da música sertaneja. Edson & Hudson e Gian & Giovani estão juntos no projeto Boate Azul Ao Vivo, que terá o melhor do repertório dos sertanejos e mais um compilado de grandes sucessos para a cidade.

A expectativa é de mais de três horas de show. Os quatro farão poucas apresentações com o projeto pelo Brasil e Pompeia é uma das cidades que vai recebê-los, no dia do aniversário do município.