Definidos os semifinalistas do Campeonato de Veteranos de Lucélia

Após conquistar o empate em 1 a 1, com o gol marcado por Bé, contra o aguerrido time do Pracinha F.C. em jogo acirrado entre as duas equipes, a equipe do Clube dos 40/ Restaurante Panela Caipira (Foto), garantiu sua classificação e a última vaga para as semifinais do 1º Campeonato Veterano Municipal acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia, organizado pelo Dell (Diretoria de Esportes e Lazer de Lucélia) coordenado por Eduardo Fattinnanzi “Lambari”.

A nona e última rodada que foi realizada no domingo (11), no Campo do Aspumulu, teve ainda Aspumulu/ Supermercado Santa Terezinha/ Bangolas Lanches/ TW Bar do treinador Roberto vencendo por 3 a 0 a Academia Bussi, e terminando na liderança da competição.

CLASSIFICAÇÃO

Aspumulu- 16- Classificado), ABC/ Rennô -15 (Classificado), Academia Bussi- 10 Classificado), Clube dos 40- 8 (Classificado), Pracinha- 7, Amigos da Bola- 4 e Sintético – 00

ARTILHEIRO

Reginaldo “Regi ” – 10 gols (ABC/ Rennô)

DEFESA MENOS VAZADA

Pedro Agra – 03 gols tomado (Aspumulu)

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia

SEMIFINAIS

As duas partidas pelas semifinais serão realizadas no domingo (18) no Campo do Aspumulu.

No primeiro duelo às 9h00 ABC/ Rennô/ Supermercado Barcelos enfrenta Academia Bussi/ Marcel Celulares e às 10h00 Aspumulu/ Supermercado Santa Terezinha/ Bangolas Lanches/ TW Bar enfrenta o Clube dos 40/ Restaurante Panela Caipira.