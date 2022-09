ARTIGO: Para de se punir! Isto é autossabotagem!

Todo mundo erra de vez em quando. Geralmente são erros não intencionais, por meros descuidos, falta de atenção e envolvimento, apatia ou outra razão que não a intenção de errar. Sempre que possível, é preciso, sim, reparar o erro, se responsabilizar por ele e depois seguir em frente. Mas virar para si mesmo e ficar se criticando eternamente não adianta absolutamente nada. Você não é, definitivamente, a causa de todos os males.

É muito importante reconhecermos nosso valor. Errar, na imensa maioria das vezes, é estar longe de ser um tirano. Então, quando enfrentamos este tipo de situação a pior saída é se desvalorizar ainda mais e se autopunir. Que tal substituir este tipo de conduta por uma ação que possa, de fato, melhorar a situação causada pelo erro cometido?

Sentir culpa leva à autossabotagem, prejudicando ainda mais os problemas iniciais, levando você a uma espiral emocional negativa, que prejudica inclusive quem convive com você. A consciência sobre o erro pode motivar uma ação positiva, para corrigi-lo ou superá-lo. Mas a culpa permanente só gera autodestruição. Preste atenção se você não anda mais comprometido com a autopunição do que com a força de vontade para sair deste estado e seguir adiante, sendo um ser humano melhor em tudo que for possível.

A culpa pode servir de alerta, pode indicar a necessidade de mudança de padrão e de comportamento para que os mesmos erros não voltem a se repetir. Mas o importante para mudar este quadro é sair do lugar de vítima de seus próprios erros, e responsabilizar-se, no lugar de se culpar. A culpa gera estagnação e não proporciona crescimento. Já a responsabilidade oferece a real oportunidade da mudança.

Autoconhecimento, autoaceitação e a noção de que a vida é plural – e de que nem todas as culpas são suas – podem fazer enorme diferença para que você se reequilibre e viva mais feliz.

