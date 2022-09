Caminhão carregado de amendoim tomba em rodovia

Um caminhão carregado com uma carga de amendoim tombou na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457) por volta das 19h10 desta sexta-feira, dia 16. Apesar dos danos materiais, felizmente o caminhoneiro que estava sozinho não sofreu ferimentos. O veículo sofreu grandes danos na cabine e na carroceria e carga caiu sobre o acostamento.

Segundo informações fornecidas pelo motorista, o mesmo havia carregado em Herculândia e seguia sentido a Rancharia e, ao chegar no quilometro 96, município de Bastos, percebeu um grande impacto, devido um recapeamento ter deixado uma diferença de vários centímetros entre a faixa por onde trafegava e a sequência da pista, e o caminhão acabou por tombar.



Atendeu a ocorrência a Polícia Militar de Bastos com o cabo Nogueira, cabo Mara, soldado Aoqui e cabo Miranda, com o apoio da equipe da concessionária Eixo na sinalização do trânsito no local. A Polícia Rodoviária de Tupã também foi acionada.