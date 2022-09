Incêndio no serviço de transporte de saúde de Marília deixa vários veículos destruídos

Ainda segundo comunicado oficial, cinco veículos foram destruídos por completo, enquanto dois tiveram pequenas avarias. “Nenhum servidor ficou ferido no incêndio e residências ao entorno do local não foram prejudicadas”, disse o Executivo mariliense.

Em fotos do local disponibilizadas pelo poder público municipal é possível ver que o prédio também foi danificado, com partes do tempo destruídas.

O prefeito de Marília disse também que os pacientes transportados pelas ambulâncias e vans afetadas não serão prejudicados. Os veículos são utilizados para levar pacientes que fazem tratamentos em outras cidades.

A grande quantidade de fumaça no local colocou os vizinhos em alerta, mas equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas. O quartel da corporação fica a cerca de 100 metros do local.