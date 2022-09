Polícia Civil recupera moto que havia sido furtada

A Polícia Civil, por intermédio por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE) de Dracena, localizou e recuperou nesta segunda-feira (19), uma motocicleta furtada por volta 23 horas, da noite de domingo (18), e que estava estacionada na rua Quinze de Novembro, centro, de Dracena.

Agentes das Unidades Especializadas durante a realização de trabalho investigativo receberam informações de que a motocicleta furtada na noite anterior estava dentro de uma vala, na proximidade da antiga linha férrea, no bairro Jardim Brasilândia. Diante do narrado, de imediato, os policiais civis realizaram diligências na localidade indicada e encontraram a motocicleta, e ao pesquisar o emplacamento, foi constatado que era o veículo subtraído na noite do último domingo (18).

Foi acionada uma Equipe da Polícia Científica, e após ser periciada, a motocicleta foi entregue ao legítimo proprietário. Segue as investigações visando identificar o possível autor do furto.