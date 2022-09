Rodeio de Parapuã terá shows de César Menotti e Fabiano, Hugo e Guilherme e outros grandes nomes da música

A Comissão Organizadora do Parapuã Rodeio Top Bulls realizou no sábado (17) o evento oficial de lançamento que revelou todas as novidades da edição 2022, além da grade de shows. O Rodeio acontecerá de 7 a 10 de dezembro com entrada franca e promete ser um dos melhores de todos os tempos da região.

Com estrutura 100% coberta, camarote com boate, praça de alimentação e parque de diversões, o município ainda irá inaugurar o novo recinto de exposições, que mede em seu total 35 mil metros quadrados.

Grandes nomes da música também estão confirmados no Parapuã Rodeio Top bulls. Dia 07 quem sobe ao palco é a dupla César Menotti e Fabiano.

No dia 08 a explosão de 2022, considerados um dos maiores fenômenos da atualidade, Hugo e Guilherme. Já no dia 09 é a vez de George Henrique e Rodrigo. Outra dupla despontada no sertanejo.

Para finalizar a festa Thaeme e Thiago, trazendo hits consagrados.





As montarias do rodeio serão um espetáculo a parte. Os campeões das Etapas ACR e BGB Super Cup prometem uma competição acirrada na arena. A locução ficará por conta de Claudiney Mathias, um dos maiores narradores deste tipo de evento.

A organização estima um público de 40 mil pessoas durante as quatro noites de festa.

Durante o lançamento o prefeito municipal Gilmar Martin Martins confirmou o sucesso da festa citando que os camarotes foram vendidos antes mesmo do anúncio dos shows, o que representa a credibilidade da equipe empenhada na realização do Rodeio.

O sucesso não ficou apenas nas vendas dos camarotes, mas também nos chamados patrocínios de Porteira, sendo todas preenchidas.

Quem assina a festa, além da prefeitura municipal, é a empresa B&B Eventos e estruturas.