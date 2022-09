SALMOURÃO: Posto do Sebrae Aqui será inaugurado dia 21

No próximo dia 21 de setembro, acontece em Salmourão a solenidade de inauguração do Posto do Sebrae Aqui. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Salmourão e o Sebrae – SP.

O Posto do Sebrae Aqui funcionará em Salmourão na rua Vereador José Cesário da Silva, no terminal rodoviário e contará com toda a estrutura para atender as micros e pequenas empresas.

No mês de fevereiro deste ano, a prefeita Sonia Gabau esteve em Presidente Prudente em evento com a presença do diretor de Administração e Finanças do Sebrae-SP, Guilherme Campos e do gerente regional do Sebrae-SP José Carlos Cavalcante, onde assinou termo de compromisso para instalação do Posto “Sebrae Aqui” em Salmourão.

O “Sebrae Aqui” é um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP e prefeituras para o incentivo de negócios das micro e pequenas empresas, visando o fortalecimento da economia e o fomento do empreendedorismo local, desta maneira também contribuindo com a geração de emprego e renda.