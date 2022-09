FLÓRIDA: Ruas e avenidas recém pavimentadas recebem construção de calçadas com acessibilidade

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista está finalizando mais uma etapa de implantação de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em trechos de ruas e avenida da cidade.

Nesta etapa estão sendo beneficiadas com pavimentação trechos da rua João Crepaldi, rua Osvaldo Ferracini e avenida São José.

Para a execução da pavimentação asfáltica, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista contratou através de licitação uma empresa especializada, sendo vencedora a Contato Terraplanagem e Pavimentação Eireli da cidade de Araçatuba.

No total está sendo investido na pavimentação asfáltica destes trechos o valor de R$ 348.636,87.

A execução da pavimentação asfáltica nestes trechos de ruas e avenida está sendo executada através de verba viabilizada pelo deputado federal Gilberto Nascimento no valor de R$ 300 mil e a Prefeitura Municipal está entrando com uma contrapartida no valor de R$ 48.636,87.

Vale ressaltar que as obras de pavimentação asfáltica já foram executadas, sendo que ao ser finalizado deverá receber a sinalização de solo e placas.

Além da pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, as vias beneficiadas também estão recebendo a construção de calçadas concretadas e com acessibilidade. Desta forma deixará o local com pavimentação e calçadas, totalmente prontas o que proporcionará melhor qualidade de vida aos moradores destes trechos beneficiados.

A pavimentação asfáltica nestes trechos era aguardada há muitos anos pelos moradores e o prefeito Wilson Fróio Júnior informou que o restante da pavimentação na avenida São José está sendo buscada a viabilização de verba para a implantação de galeria e o asfalto em toda a sua extensão.