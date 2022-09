Acidente mata uma pessoa na rodovia SP-294 em Marília

Uma pessoa morreu no início da noite desta terça-feira (20), após ser atropelada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a popular Rodovia do Contorno em Marília.

A vítima teria tentado atravessar a pista, foi atingida por um automóvel e acabou arremessada para o lado oposto da rodovia, morrendo no local. As autoridades ainda não confirmaram se a vítima é homem ou mulher.

Segundo as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 19h, na altura do quilômetro 454 da SP-294. O carro seguia no sentido da Coopemar para a base da Polícia Militar Rodoviária quando houve o impacto.

Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas a vítima já estava sem vida quando o socorro chegou.

A Polícia Técnico-Científica realizou o trabalho de perícia no local para tentar esclarecer os fatos. A Polícia Civil também foi acionada, sendo que um boletim de ocorrência será registrado.