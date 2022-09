Homem é encontrado morto dentro de casa

A Polícia Civil de Parapuã registrou na noite desta terça-feira (20) uma ocorrência de encontro de cadáver em residência, na Rua Santa Catarina, centro da cidade.

De acordo com o Delegado da Polícia Civil Dr. José Luís Junqueira, os vizinhos começaram a sentir um forte mau cheiro vindo do interior da casa e acionaram a Polícia Militar de início. No local os PMs perceberam que o imóvel estava trancado, sendo necessário a ajuda do Corpo de Bombeiros que com o uso da força conseguiram entrar na residência.

Dentro de um dos quartos foi encontrado o corpo de um homem, de 86 anos, deitado na cama e coberto. Foi constatado no local que ele estava morto.

Segundo o Delegado, tudo indica que seja morte natural, já que não houve indícios de arrombamento e violência no interior do imóvel. O homem morava sozinho.

Após o registro da ocorrência na Polícia Civil o filho da vítima, morador de Osvaldo Cruz, compareceu ao plantão policial. O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tupã. A Polícia Civil aguarda o laudo para atestar as reais causas do óbito.