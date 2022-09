IRAPURU: Confirmada a realização de Festa do Peão em 2023

A pedido do prefeito Mazinho, aconteceu na semana passada a primeira reunião para traçar as diretrizes da Festa do Peão de 2023, confirmando desta forma a realização do evento no próximo ano que fará parte da programação de aniversário de Irapuru.

“A maior festa de portões abertos da região retorna em 2023 com a promessa de ser a maior da todas as edições”, confirmou a administração municipal

Com data pré-programada para o período de 28 de abril a 1º de maio, o evento contará com quatro noites de festa gratuita para todos os irapuruenses e região.

O ousado projeto apresentado pelo diretor jurídico Éverton Lima, promete surpreender a todos, colocando Irapuru entre as maiores festas abertas conhecidas pela região.

A grade de shows contará com nomes de cantores de repercussão a nível nacional e atrairá um público jamais visto na cidade.

O prefeito Mazinho pediu empenho de todos da administração municipal para que se comprometam em proporcionar ao povo uma festa que fique marcada para história.

Certamente as festividades de aniversário de Irapuru em 2023 serão uma das maiores já vistas na cidade de Irapuru.