LUCÉLIA: Rotary Club comemora aniversário de 75 anos

O Rotary Club de Lucélia completou no último dia 26 de agosto, 75 anos de reconhecimento pelo Rotary International. A solenidade comemorativa ocorreu na noite do dia 12 de setembro, em sua sede social.

Conduzida pelo presidente Waldir Baessa, o evento contou com a participação de associados do clube, familiares, autoridades e outros convidados. Participaram ainda associados dos Rotary Clubs de Adamantina, Bastos, Osvaldo Cruz Califórnia, Pacaembu, Presidente Prudente, Presidente Prudente-Norte, os Companheiros do Rotary Club de Pompéia e Padrinho do Rotary Club de Lucélia.

Fundado no dia 27 de março de 1947 pelos então rotarianos do Rotary Club de Pompéia, foi o Clube Luceliense reconhecido pelo Rotary International, no dia 26 de agosto naquele mesmo ano.

O Rotary Club de Lucélia até o momento foi conduzido por 51 presidentes que muito se dedicaram em prol das causas humanitárias, locais e mundiais, com destaque o Programa Pólio Plus, que visa erradicar a paralisia infantil da face da Terra.

Ainda na solenidade posse de novos membros, homenagens aos ex-presidentes e outras ações comemorativas, ressaltando o trabalho desenvolvido em prol à população de Lucélia.