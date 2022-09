Alunos da Escola Pércio vão a Unoeste em Prudente e conhecem o curso de Gastronomia

Os alunos da Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzáles de Flórida Paulista estiveram na Unoeste em Presidente Prudente e puderam conhecer um pouco mais sobre o curso de Gastronomia da universidade que é referência regional.

A recepção foi feita pela Chef e Coordenadora do curso: Mariane Sato e também pelo Chef Mancuzo, responsável pelo setor de panificação e massas.



Na ocasião, eles puderam visitar toda a estrutura, conheceram as disciplinas e alguns insumos que fazem parte do curso, além de assistirem as aulas práticas que estavam acontecendo naquele momento.

Os professores e alunos classificaram a experiência como “muito proveitosa”, onde além de obter conhecimento, os participantes puderam também abrir os horizontes para a vida acadêmica.