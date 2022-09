Caminhonete perde controle e cai no Córrego da Onça, em Parapuã

Uma caminhonete perdeu o controle, na madrugada desta quinta-feira (22), no km 391 da estrada PRP-287 e caiu no Córrego da Onça, em Parapuã (SP). A estrada faz a ligação com a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), com a Usina Califórnia e com Bastos (SP).