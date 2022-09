Dupla é presa após roubar e amarrar taxista

Dois ladrões foram presos na tarde desta quarta-feira (21/09/2022), depois de roubar e amarrar um taxista de Novo Horizonte (SP). Eles deram dois comprimidos para ele tomar e fugiram levando o carro e o celular da vítima.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o taxista, de 59 anos, conta que, por volta das 17h desta última terça (20), estava parado em um ponto de táxi, que fica no Terminal Rodoviário de Novo Horizonte (SP), quando dois indivíduos chegaram solicitando uma corrida até o trevo de Nova Cardoso (SP), onde um deles disse que encontraria o “patrão”, para trabalhar na roça amanhã.

Chegando no local indicado, armados com facas, os criminosos anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima entrasse em uma mata. No local o taxista teve os pés e mãos amarrados com uma corda bem fina e foi forçado a tomar dois comprimidos.

Cerca de 10 minutos depois, os ladrões fugiram com o carro e o celular dele. Ele conta que, em seguida, conseguiu desamarrar os pés e caminhou até pedir ajuda na beira da estrada, onde foi deixado na base da Polícia Militar de Novo Horizonte.

Os próprios policiais é que cortaram a corda que estava amarrada em suas mãos. A corda foi amarrada com tanta força que o taxista precisou passar por atendimento médico no Pronto Socorro da cidade, onde levou 10 pontos.

Já na tarde desta quarta-feira (21), a dupla foi presa na cidade de Ribeirão Preto (SP), com o carro do taxista. O veículo foi apreendido e será devolvido à vítima. Já os dois indivíduos permanecerão presos à disposição da justiça.