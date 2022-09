Funcionária de supermercado é assaltada dentro de agência bancária

Uma funcionária de supermercado foi assaltada na parte interna de uma agência bancária de Parapuã no fim da tarde desta quinta-feira (22).

Segundo informações obtidas pela reportagem, a funcionária estava na parte onde ficam localizados os caixas eletrônicos, em posse de um malote com dinheiro pertencente a um grande supermercado do município, quando foi abordada por um indivíduo com roupa branca e tatuagem no pescoço, mencionando estar armado.

Assustada e diante da ameaça o indivíduo conseguiu fugir da agência com o malote.

Segundo o que foi relatado para a Polícia pela funcionária, o homem estava de cara limpa, ou seja, sem capuz. O valor existente no malote não foi informado e até o momento ninguém foi preso.