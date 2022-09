OSVALDO CRUZ: Alunos da rede municipal de ensino recebem aparelhos de tablets

A Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, através da Secretaria de Educação, começou a entrega dos tablets que foram adquiridos para os alunos, que a partir de agora terão essa tecnologia no seu dia a dia na sala de aula.

Cada aluno vai receber o seu tablet para ser usado durante a aula dentro da classe, com o auxílio dos professores.

De acordo com a Prefeitura, no total, os equipamentos serão entregues para 1.978 alunos, dos quais 1.240 são do ensino fundamental e 558 do ensino infantil.

Nesta primeira etapa foram entregues um total de 835 aparelhos para atendimento dos alunos entre o 3º e 5º ano do ensino fundamental e a previsão é que o restante dos aparelhos, sejam entregues até o final do ano.

A entrega começou pela escola municipal Max Wirth e agora será cumprido um cronograma de entrega para as demais Unidades da Educação Municipal.

A prefeita Vera Morena esteve presente na entrega dos equipamentos e falou da emoção de ver as crianças recebendo esse estímulo, a tecnologia dentro das classes como ferramenta do aprendizado. “O investimento passa de R$ 2 milhões, porque cada aluno terá um tablet, porém é recompensador em ver a emoção das crianças recebendo o aparelho”, destacou a prefeita.

Desta forma os alunos passarão a contar com a tecnologia nas aulas, facilitando o aprendizado e novas tendências para o ensino municipal.