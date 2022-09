Policiais militares salvam a vida de criança engasgada com pedaço de frango

Na tarde de hoje, 22, por volta das 15h, a unidade da Polícia Militar em serviço no município de Tupi Paulista, salvou uma criança de sete anos que havia se engasgado durante refeição escolar.

Os policiais militares estavam em Ronda Escolar pela Rua Tiradentes, quando um veículo Toyota/Corola se aproximou da equipe policial solicitando por socorro.

A condutora do veículo, coordenadora de uma Escola Municipal, relatou a equipe, que na hora do recreio a menina havia se engasgado e ainda que tentou desengasgar a criança logo após o ocorrido, porém sem êxito.

De imediato, os policiais militares pegaram a menina, que estava com lábios e rosto arroxeados, no banco traseiro do veículo e realizaram a manobra de Heimlich, que é um procedimento utilizado para a correta desobstrução das vias aéreas superiores.

Feito a manobra, a criança veio a expelir um pedaço de frango que estava obstruindo as vias respiratórias e foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde foram realizados exames, que constatou a desobstrução total das vias aéreas.

A atuação dos policiais militares gerou forte comoção, na coordenadora da escola que presenciou todo o fato, bem como na mãe da criança, que teve sua filha salva por heróis que com técnica e preparo preservaram a vida da mesma.