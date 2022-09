Sesi-SP realiza encontro estadual do Programa Atleta do Futuro

Evento reuniu professores e gestores do programa em todo o Estado para formações e workshops



Troca de conhecimento, formações, workshops, palestras com grandes nomes do esporte e também muita emoção. Assim aconteceu o I Encontro Estadual Técnico e de Gestão do Programa Atleta do Futuro (PAF) 2022, que teve como tema “O que não te desafia, não te transforma”. O evento ocorreu entre os dias 19 e 22 de setembro nas dependências do Centro de Atividades do Sesi na cidade de Presidente Epitácio, extremo oeste do Estado. A unidade conta também com o Hotel Sesi Epitácio onde ficaram hospedados os quase 250 participantes inscritos para o encontro.

“O Programa Atleta do Futuro retoma seus encontros técnicos e de gestão após 4 anos, com foco no desenvolvimento dos profissionais que atuam diretamente no programa”, explica Rodrigo Almeida Leal, Especialista em Esporte e integrante da comissão organizadora. O local escolhido como sede do encontro foi pensado para que a imersão dos participantes ocorresse da melhor maneira possível. “A unidade do Sesi em Epitácio conta com toda infraestrutura de hospedagem, alimentação e lazer, além dos equipamentos necessários para aos workshops como quadras, campos e piscinas. E tudo isso em meio à muito contato com a natureza e bem às margens do Rio Paraná”, detalha.

Foram dois dias de imersão em diversos temas relacionados a metodologia, com a participação de nomes importantes do esporte olímpico e paralímpico do Brasil. “Fizemos questão de trazer atletas que possuem identificação com o PAF, como por exemplo Renato Nunes Cruz, atleta paralímpico do Sesi-SP, medalhista nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 e o Serginho “Escadinha”, ex-atleta do Sesi e da seleção brasileira de vôlei, profissional multicampeão e detentor de 4 medalhas olímpicas, além de outros títulos” diz Fabiano Gomes Teixeira, Supervisor de Esporte do Sesi-SP.

A professora Sandra Mara Ribeiro veio de Natividade da Serra, cidade de 6.600 habitantes localizada no Vale do Paraíba, e atua no PAF a quatro anos. “Foi uma surpresa para mim receber o convite. Posso dizer que foi uma experiência fantástica, tudo o que foi passado para nós irá auxiliar muito no trabalho que desenvolvemos em nosso município”. Já Adel Mussi, professor do CAT Sesi de Barretos, destaca a importância de reunir pessoas que possuem objetivo em comum: promover cidadania por meio do esporte. “Esse contato com profissionais de outras localidades é muito positivo, porque enxergamos novas realidades, por vezes diferentes da nossa, e também novas oportunidades e ideias para desenvolvermos em casa”.

Ainda como parte da programação, diversos especialistas do Sesi abordaram temas importantes como diversidade, avaliação física, e a relação da criança e do adolescente com deficiência no esporte. “Queremos demonstrar de forma muito consistente para os presentes no evento e para toda a sociedade que o esporte e a educação se complementam como uma estratégia de desenvolvimento social. Com este encontro, queremos alinhar a execução do programa, fazendo com que todos estejam trabalhando da mesma forma em todos os lugares, sempre de acordo com a metodologia”, finaliza Leal.

Sobre o PAF

O Programa Atleta do Futuro promove a formação e a disseminação da cultura esportiva, de forma gratuita, para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos. É oferecido de forma permanente, desde 1991, com metodologia própria nos centros de atividades do Sesi-SP, através de parcerias com órgãos públicos nas esferas municipal, estadual e federal, ONGs clubes e instituições privadas, contribuindo para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade e para o desenvolvimento do futuro cidadão.

O PAF é realizado em duas vertentes:

Programa Atleta do Futuro – CAT: Realizados nos Centros de Atividades ou escolas externas do Sesi com recursos próprios.

Programa Atleta do Futuro – Transferência de Tecnologia: Realizado com recursos em conjunto com um parceiro (prefeituras, ONG’s, entidades sociais, etc), podendo ser ofertado nas dependências do Sesi-SP ou nas instalações do parceiro.

O Programa possuí metodologia própria, compreendendo uma sequência de ensino cientificamente desenvolvida que considera as múltiplas possibilidades do esporte: a participação como um princípio (inclusão), a especialização em idade adequada, a diversificação de modalidades e o jogo como um recurso pedagógico importante que se complementam por meio de três pilares: aulas, eventos e avaliações físicas; participação da família e marcadores sociais

Atualmente, o Programa Atleta do Futuro é desenvolvido em 50 Centro de Atividades do SESI por todo o Estado de São Paulo. Estão em vigência 190 convênios que alcançam 167 municípios e matriculam cerca de 80.000 alunos em diversas modalidades como natação, futebol, polo aquático, badminton entre outras. Cerca de 800 professores espalhados pelo Estado são os responsáveis por todo este cenário atual do programa.