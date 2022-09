ADAMANTINA: Concurso Natal Mágico visa estimular comércio a enfeitar as lojas

Com a aproximação do final do ano, as atenções se voltam para o período mais aguardado do ano que é o Natal. Por isso, a Prefeitura de Adamantina definiu a programação que vai movimentar a cidade já a partir de novembro.

Aliado a isso, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também visa estimular o comércio, pois a cidade é Município de Interesse Turístico com foco no Turismo de Negócios. Para isso, será realizado o concurso “Natal Mágico”.

Entenda o que é Concurso Natal Mágico

A ação tem como foco despertar o interesse do comércio para investir na decoração natalina luminosa em frente aos imóveis do comércio em geral, visando o embelezamento da cidade no período das festas comemorativas do Natal, despertando o interesse das pessoas em estar pelas ruas apreciando a decoração natalina e consequentemente fomentando o comércio local.

Premiação

A iniciativa premiará os mais bem classificados com o valor de R$ 25 mil divididos entre os que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar.

Os prêmios serão oferecidos a duas diferentes categorias de lojistas e comerciantes, sendo elas: comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa no ato da inscrição, como MEI, micro ou pequena empresa e comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa e como empresa de médio ou grande porte.

Quando o concurso terá início?

O concurso será realizado nos meses de novembro e dezembro. Em novembro, os interessados devem efetuar sua inscrição. O julgamento das decorações acontecerá de 5 a 9 de dezembro e a premiação será no dia 16.

O prêmio será concedido após o julgamento por meio de uma comissão que vai avaliar criatividade, beleza, originalidade e sustentabilidade ambiental da decoração

Conforme a secretária, será formada uma comissão julgadora para escolher as melhores decorações. As tratativas para a definição dos membros começam na próxima semana.

“Definimos a programação para o período mais festivo do ano. Vamos ter o acender das luzes ainda em novembro, a chegada do Papai Noel, a premiação dos vencedores do Concurso Natal Mágico e, ainda, uma parada de natal. Com todas essas ações, esperamos fomentar o comércio, gerar novas oportunidades de negócios e atrair pessoas”, afirma a secretária de desenvolvimento econômico, Luciana Pereira.