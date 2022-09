Definidos os finalistas do Campeonato Veteranos Municipal de Lucélia

As equipes do ABC/ Rennô/ Supermercado Barcelos e Aspumulu/ Supermercado Santa Terezinha/ Bangolas Lanches/ Bar TW farão a disputa final do 1° Campeonato Veterano Municipal acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia no dia 8 de outubro no Aspumulu.

As duas equipes conquistaram a classificação diante de seus adversários a Academia Bussi e Clube dos 40 / Restaurante Panela Caipira nas semifinais realizada no domingo 18 na praça de Esportes do Aspumulu.

No primeiro jogo o ABC/ Rennô que precisava de um empate ou uma vitória por ter feito melhor campanha, fez o seu dever e garantiu a classificação ao empatar em 1 a 1 com a Academia Bussi.

Já no segundo duelo o Aspumulu / Supermercado Santa Terezinha/ Bangolas Lanches/ TW Bar que jogava favorecido pelo empate, com 2 gols do predestinado atacante André Rocha e outro de Adriano venceu por 3 a 0 o Clube dos 40 / Restaurante Panela Caipira e carimbou sua classificação para a final.

FINAL

O Dell (Diretoria de Esportes e Lazer de Lucélia) coordenado por Eduardo Fattinnanzi “Lambari”, marcou para o domingo (8) no Campo do Aspumulu, as finais da competição.

No primeiro duelo às 9h00, disputa do 3° e 4° lugar dos perdedores e às 10h00 a disputa final com os ganhadores.

ARBITRAGEM

Júlio Moreno e Agnaldo Nascimento ‘Té’ da Judá Artigos e Eventos Esportivos de Lucélia.

ARTILHEIRO

Reginaldo “Regi ” – 10 gols (ABC/ Rennô)

GOLEIRO MENOS VAZADO

Pedro Agra – 3 gols tomado – (Aspumulu).

Na foto, o predestinado atacante André Rocha (Aspumulu) que fez os dois gols.