Expo Marília começa hoje com show de Ana Castela

A Expo Marília está de volta com uma programação especial e grandes atrações, começando nesta sexta-feira e prosseguindo até domingo

Iniciando a festa nesta sexta-feira (23) tem o esperado show com a boiadeira Ana Castela e ainda terá THG com a abertura dos portões programada para as 21h00.

Já no sábado, dia 24, o show será com Luan Pereira e ainda terá Bruna Gonçalves, também com abertura dos portões às 21h00.

E finalizando a Expo Marilia 2022, no domingo, dia 25 de setembro, haverá o sensacional show com a dupla Israel & Rodolfo e ainda haverá Danilo Camilo e Old Mug, sendo que os portões estarão abertos a partir das 16h00.

Os primeiros lotes de ingressos já foram vendidos.