Israel & Rodolfo voltam a Goiânia para gravar novo projeto que terá a participação de Jorge & Mateus

Com 27 anos de carreira e consagrados pelo sucesso, Israel & Rodolffo voltam às suas raízes, em Goiânia, no próximo dia 12 de outubro, para novo projeto, que acontece no mesmo local onde há 12 anos gravaram o DVD que trazia no repertório o hit “Marca Evidente”, que projetou a dupla a nível nacional. O Espaço Dois Ipês será palco do novo audiovisual, que já tem participações confirmadas de Jorge e Mateus e Mari Fernandez, mas promete muitas outras surpresas.

Batizado de “Let’s Bora”, o projeto promete levar à Goiânia um evento jamais visto na região. A dupla irá proporcionar uma experiência única através da cenografia, palco tecnológico, participações especiais de peso e um repertório de músicas inéditas – e quando o assunto é escolha das faixas, Israel & Rodolffo sempre acertam.

“Poder gravar um novo projeto em casa é sempre muito gratificante. Estamos muito ansiosos para essa nova fase, e preparando com muito carinho esse projeto, que terá somente músicas inéditas e participações especiais de amigos queridos”, conta Rodolffo. “ Estamos super empolgados para dividir com todos vocês esse momento especial em nossas carreiras e esperamos vocês! Let’s Bora, Goiânia”, finaliza.

“Sempre ficamos animados quando estamos com um projeto novo, e dessa vez não é diferente. Nossa expectativa está a mil para dividir mais esse momento com nossos fãs, num local que, há 12 anos, marcou nossa carreira” revela Israel. “Além desse novo audiovisual, nós temos outras surpresas que serão reveladas em breve, então fiquem ligados e let’s bora”, conclui.

Sob direção de vídeo de Fernando Trevisan Catatau, “Let’s Bora” acontece no Espaço Dois Ipês.