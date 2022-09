Munhoz e Mariano param São Paulo em celebração de 15 anos de carreira

O Vibra São Paulo foi palco da grande festa que celebrou 15 anos de carreira de Munhoz e Mariano. A dupla gravou o novo projeto na presença de famosos como Jakelyne Oliveira, Paula Mattos, Duda Reis, Lipe Ribeiro, Daniel Caon, Raissa Barbosa, Maria Lina, Leizinho, Éric (Atitude 67), além de familiares, fãs e amigos que lotaram uma das casas mais importantes da capital paulista. Abrilhantando ainda mais o DVD, Guilherme & Benuto, João Bosco & Vinicius, Yasmin Santos, GAAB e Fred e Fabrício dividiram o palco com os amigos.

“Esse projeto vem pra coroar um grande momento na nossa história e mostrar a grandiosidade de Munhoz & Mariano. Todo mundo vai poder conferir o tamanho da estrutura que preparamos para esse trabalho. Ta lindo. Podemos dizer que é a realização de mais um sonho, e só conseguimos agradecer a Deus, nossos fãs, e em todo mundo que sempre acreditou e apoiou nosso trabalho durante esses 15 anos”, celebra Mariano.

“O que vivemos na noite de ontem vai ficar pra sempre guardado em nossa memória e de todos os presentes. Foi um DVD completamente diferente do que vem sendo apresentado no mercado, e fizemos na intenção de marcar a história de Munhoz & Mariano e de todos que torcem e vibram por nós. Tá incrível” completa Munhoz.

Com palco tecnológico, cheio de LED, e um balé incrível que acompanhou os cantores em todas as faixas fazendo a diferença, Munhoz & Mariano apresentaram um repertório único com músicas inéditas e regravações de sucessos desses 15 anos de história – incluindo, é claro, o grande hit “Camaro Amarelo”, que abriu a noite.

Mariano se dedicou à composição de algumas faixas do DVD enquanto Munhoz assina uma parte da produção musical ao lado de Gabriel Pascoal e Cabrera – famoso produtor musical uruguaio – que também somam forças no projeto. A incrível direção de vídeo, que fez a festa ser ainda mais bonita, é de Fernando Trevisan Catatau.