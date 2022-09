Osvaldo Cruz F.C. sub-15 enfrenta o líder Palmeiras neste sábado na capital paulista

Pela sexta e última rodada do returno da terceira fase do Grupo 22, do Campeonato Paulista de Categorias de Base, a equipe do Sub 15, do Osvaldo Cruz F.C. neste sábado (24) às 9h00 no campo 2 da Academia de Futebol em Guarulhos, vai enfrentar o líder é já classificado time da S.E. Palmeiras.

Ainda no mesmo grupo o São Bento enfrenta o Desportivo Brasil em Sorocaba.

EMPATE CONTRA SÃO BENTO

O time Osvaldocruzense vem de empate sem abertura de contagem na última rodada, dia 17, no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga em Tupã contra o São Bento de Sorocaba.

A equipe de Osvaldo Cruz F.C. conta em seu elenco com jogadores de Adamantina, Lucélia, Pracinha e Indaiá do Aguapeí, além de jogadores de outros estados.