PARAPUÃ: Totem do Poupatempo está em funcionamento

Parapuã é um dos municípios beneficiados pela instalação do totem do Poupatempo através de convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

O totem de autoatendimento do Poupatempo já está em funcionamento em Parapuã e foi instalado na Biblioteca Municipal.

Vale destacar que o totem de autoatendimento é um equipamento em que o próprio cidadão digita os seus dados, certifica sua identidade com as impressões digitais e faz a solicitação do serviço desejado.

Em resumo, ele facilita o atendimento, já que em muitos casos não é necessário passar pelo atendimento presencial.

Os serviços disponíveis são: CNH definitiva (sem alteração de dados); 2ª via de CNH (sem alteração de dados); renovação CNH; consulta de pontos; consulta de código de segurança; alteração de endereço da CNH; certidão de prontuário da CNH; débito de veículos próprios ou terceiros; 2ª via RG (sem alteração de dados ou agendamento para presencial); antecedentes criminais e desbloqueio do cartão Bolsa do Povo.

O equipamento instalado na Biblioteca Municipal tem atendimento das 7h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00.