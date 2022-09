Rick e Renner lançam música inédita “Porra Nenhuma”

Uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, com inúmeros sucessos já emplacados, já tem data marcada para mostrar seu mais novo trabalho.

“Porra Nenhuma” é um baladão romântico é uma mistura que combina música sertaneja, o pagode dos anos 90, com uma forte influência do piseiro nordestino, criando algo novo e que, com certeza, vai agradar aos fãs de Rick e Renner.

Composta por Rick, a música traz mais uma daquelas obras primas da poesia contemporânea e conta a história de um casal que se separou e uma das partes não consegue esquecer a outra. “Quem ama não esquece, quem ama só acostuma, quem ama de verdade supera porra nenhuma”, cantam Rick e Renner no refrão.

A inédita estará disponível gratuitamente em todos os aplicativos de música, como Deezer, Spotify, YouTube Music ou outros, e chega nas plataformas na sexta-feira, 23 de setembro, à meia noite.

Os donos de hits como “Sem Direção”, “Filha”, “Ela é Demais” “Mil Vezes Cantarei”, “Ela é Demais” entre outras, seguem com uma agenda repleta de shows em 2022 e apresentam excelentes números nas redes sociais. No canal oficial do YouTube, eles contam com quase 800 mil inscritos. Já no Spotify, somam 1 milhão de ouvintes mensais.