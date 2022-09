PACAEMBU: Agrifap prossegue até domingo com exposições, shows e outras atrações

Iniciada ontem (sexta-feira), prossegue neste sábado (24) e encerra no domingo (25), a 3° edição da AGRIFAP (Feira da Agricultura Familiar) de Pacaembu.

A AGRIFAP volta a acontecer em Pacaembu e acontece no recinto de rodeio ‘Osvaldo Vicente Neves’, com entrada gratuita.

Os shows que serão realizados nestes últimos dois dias da AGRIFAP, são os seguintes: dia 24 (sábado) show com a dupla sertaneja raiz Lourenço & Lourival e ainda DJ Vandinho; e no domingo (25) para encerrar a festa tem show com a Super Banda Santa Mônica.

Além de shows, a feira tem como proposta valorizar, promover e expor a agricultura familiar e seus produtores no município, onde conta com exposição agrícola com produtos da terra, animais, flores e artesanato. Também conta com uma praça de alimentação com grande variedade de produtos.

A AGRIFAP é uma realização da comissão organizadora e Prefeitura Municipal de Pacaembu, com o apoio da Câmara Municipal. “AGRIFAP resgatando a tradição!”