Policial militar assassina paciente em Santa Casa e depois se suicida

Em nota oficial, a Santa Casa informou que o policial havia entrado no hospital para fazer uma visita a um paciente internado. Na ocasião, matou o paciente e, em seguida, suicidou-se, a tiros.

Segundo a Polícia Civil, a vítima do homicídio dentro do hospital foi um homem, de 57 anos, que já havia sido atingido por quatro tiros na região da cabeça e ainda esfaqueado nas costas na última quinta-feira (22) no km 116 da Rodovia Jorge Bassil Dower (SP-421), em Iepê (SP).

Conforme o delegado Henrique Gasques, responsável pelo caso, a vítima parou, na ocasião, na rodovia para prestar socorro a um carro que, supostamente, estava quebrado e foi surpreendida por duas pessoas.

O homem levou quatro tiros na região da cabeça e foi esfaqueado nas costas. A caminhonete dele e um celular foram levados e, na quinta-feira (22), os policiais conseguiram encontrar o veículo.

Ainda de acordo com o delegado, a vítima foi hospitalizada na Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, onde foi assassinada na manhã deste sábado (24) pelo policial militar.