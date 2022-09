DRACENA: Santa Casa implantará especialidade de neurologia com apoio da Fundec/Unifadra e Prefeitura

Um evento realizado no dia 13 de setembro no auditório da Fundec, reuniu lideranças que encaminharam a disponibilização da especialidade de neurologia na Santa Casa de Dracena em conjugação de esforços com a Faculdade de Medicina da Fundec / Unifadra e a Prefeitura Municipal. O evento contou com a presença da imprensa, autoridades, alunos do curso de medicina da Unifadra e representantes da comunidade.

As autoridades que fizeram o uso da palavra destacaram a relevância dos serviços de neurologia para salvar vidas na comunidade de Dracena e região, além da importância da parceria entre a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, a Santa Casa e a Fundec, que viabilizou a implantação do serviço de atendimento de neurologia e neurocirurgia no município.

O prefeito André Lemos abriu o evento ressaltando a grande importância do serviço anunciado, comentando ainda que possivelmente seja um dos maiores feitos da saúde do município nos últimos 20 anos e lembrando que quem passou por um trauma, um acidente ou um AVC tem poucas horas, uma janela curta de tempo, em que o socorro precisa acontecer e a necessidade de ser transferido a outra cidade pode custar a vida ou deixar sequelas.

O provedor da Santa Casa Celso Xavier Santin fez um discurso emocionado, recordando a trajetória do hospital e citando o neurologista Eduardo Hosoume, que salvou muitas vidas, na fé e na vontade de resolver os casos, e o cardiologista Talel Salle, uma referência de Marília a Panorama, pela sua competência. Também agradeceu as parcerias que têm viabilizado conquistas importantes.

Edson Kai, diretor executivo da Fundec, destacou que a imprensa tem o papel de levar as informações a todos – os alunos e o público em geral – e reforçou a importância das parcerias. “Precisamos muito deste tipo de parcerias público-privadas, porque só assim conseguiremos atingir o desenvolvimento da nossa região. A Prefeitura, a Câmara e a Santa Casa nos ajudaram muito no processo de consolidação da Faculdade de Medicina”.

Durante a apresentação do evento, Alessandro Mendes, superintendente da Santa Casa, comentou que a neurologia será realizada em Dracena graças ao esforço e à parceria que envolve a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, a Santa Casa e a Fundec, que vão custear a implantação e os serviços da neurologia.

De acordo com a parceria, a Prefeitura e a Santa Casa entrarão com o custeio da equipe médica e, para que em 2023 possam ocorrer neurocirurgias no município, a Fundec está viabilizando R$ 1,5 milhão para a aquisição de equipamentos e irá custear o acesso dos alunos de medicina para o internato nesta área de alta complexidade no município.

Terminados os pronunciamentos, o neurocirurgião Carlos Alberto dos Santos Filho, acompanhado pelo médico neurologista e neurorradio intervencionista Bruno Gonzales Miniello, apresentou as etapas da implantação das atividades, que já iniciam no dia 1º de outubro com o funcionamento do ambulatório de neurologia.

O neurocirurgião é docente na Unifadra e será o coordenador da equipe multiprofissional de neurologia. Carlos Alberto destacou que a equipe inicialmente é composta por enfermeiro, neurologistas e neurocirurgiões – e isso é importante na questão de cirurgia e instrumentação, porque é preciso uma equipe multiprofissional. A proposta se baseia em atividades ambulatoriais cobrindo CISNAP (Consórcio Intermunicipal de Serviços da Nova Alta Paulista), AME, ambulatório da Santa Casa, pronto socorro e o sobreaviso de internação.

“Inicialmente, vamos estabelecer treinamento e protocolos de equipes não especializadas e trabalhar o ensino, a pesquisa e a extensão junto com a faculdade. Assim que chegarem os materiais, que são importados dos Estados Unidos, Alemanha e Suíça – e têm prazo de 120 dias – associaremos a neurocirurgia, atendendo inicialmente o ambulatório e a urgência e emergência. A ideia para o planejamento é expandir para abranger no serviço de neurologia as reabilitações com fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional e trabalhar na prevenção de doenças, no diagnóstico precoce e no tratamento. Tudo isso visa ao crescimento dos atendimentos, vinculado ao serviço de ensino, com pretensão de abertura de residência”, ressaltou o neurocirurgião.

(Com informações da diretoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Dracena)