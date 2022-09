FLÓRIDA: Prefeitura renova contratação de médico ortopedista para atendimento no Centro de Saúde

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através da Secretaria Municipal de Saúde renovou o contrato de serviços médicos na especialidade de ortopedia para atendimento ambulatorial no Centro de Saúde II Dr. Antônio Giancursi.

A contratação de um ortopedista é um fato que a administração municipal colocou como prioridade para que os munícipes tenham suas necessidades em saúde atendidas nesta área.

De acordo com o contrato firmado entre a empresa e a Prefeitura de Flórida Paulista prevê o atendimento semanal, sendo que a cada atendimento será de até 10 pacientes, totalizando 40 pacientes por mês no Centro de Saúde II.

O médico ortopedista dr. Fábio Martins Pinto dará sequência aos atendimentos que já faz a um ano, mantendo sempre o atendimento à comunidade floridense dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde.

O secretário de Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho salienta em suas palavras que luta para que a cada dia a universalização da saúde seja um direito de cidadania de todos, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

Dr. Fábio é titulado em ortopedia e traumatologia, membro da sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia, professor de ortopedia no curso de medicina na Unifai e preceptor do internato curso medicina da Unifai.

A Secretaria de Saúde informa que esta ação visa garantir o atendimento da população floridense no Centro de Saúde de Flórida Paulista que anteriormente tinha que se deslocar para outros centros médicos, conseguindo com isso um melhor conforto para o paciente e a racionalização dos recursos com transportes em saúde.

Ainda o secretário da Saúde Aguinaldo de Carvalho, ressaltou o esforço do prefeito Fróio e do vice Nei Gazola em buscar sempre proporcionar o melhor atendimento no setor de Saúde em favor da comunidade floridense.