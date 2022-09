Flórida terá seu primeiro Desmonte Credenciado pelo Detran

Flórida Paulista está prestes a ganhar o seu primeiro Desmonte e Comércio de Peças Credenciado pelo Detran.

A empresa surge da junção do empreendedorismo e seriedade frente aos negócios de Wilson Bento (proprietário da Primeira Veículos), Fabrício Bento, sobrinho do Wilson, com ampla experiência em logística e o conhecimento do floridense Ailton Filet Gouveia, o “Magrão”, originando então a “Magrão e Bento” – Desmonte e Comércio de Peças.

O anúncio da nova empresa foi feito na tarde de ontem (23), após cumpridos todos os trâmites burocráticos e as exigências dos órgãos competentes.

Com o diferencial de estar certificado e autorizado pelo Detran, o desmonte que é totalmente diferente de desmanche, operará com todas as licenças necessárias e cumprindo rigorosamente as normas estabelecidas para que você tenha a certeza de confiar em uma empresa idônea e que atua dentro do que regem as leis nacionais.

No prédio que anteriormente abrigava a Primeira Veículos no Distrito Industrial II, passará a operar o desmonte Magrão e Bento.

A Primeira Veículos agora ainda mais perto de você, está em novo endereço. No Distrito Industrial, Rua Osvaldo Teixeira Ferracini, 105 – ao lado da Auto Elétrica São Cristóvão. Telefones: (18) 99776-2146 e (18) 99701-3139.

Em breve serão divulgados novos detalhes deste importante projeto para a Cidade Amizade.