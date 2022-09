Homem é preso após agredir e ameaçar esposa com machadinha

Um homem de 36 anos, foi preso na noite de sábado, 24, depois de agredir e ameaçar a esposa com uma machadinha na Vila Esperança em Osvaldo Cruz.

A vítima tem 27 anos e disse aos policiais que, após uma discussão com o companheiro, o homem passou a agrediu com socos e a ameaçou com um machadinho.

Depois a mulher pegou uma faca para se defender, mas o agressor tirou de sua mão.