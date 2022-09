Polícia Civil investiga suposto caso de estupro de criança dentro de sala de aula em escola municipal

O padrasto ainda informou que, como a escola já estava fechada quando a família tomou conhecimento do caso, eles acionaram, então, a Polícia Militar, que os encaminhou até a Delegacia da Polícia Civil, para colher o depoimento da mãe, e, em seguida, para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado o exame de corpo de delito na vítima. Em seguida, foram para um hospital, onde a vítima ainda permanece internada, sem previsão de alta, de acordo com o padrasto.

“Será instaurado um inquérito policial para apurar eventual crime de estupro de vulnerável. Serão realizadas oitivas de testemunhas e exames periciais, incluindo corpo de delito e vestes da vítima”, informou a delegada Denise Simonato, que atua na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Em nota, a Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), informou que, assim que a direção da escola tomou conhecimento do relato da mãe de uma aluna sobre o suposto caso de abuso no interior da unidade escolar, comunicou a polícia por meio de um Boletim de Ocorrência.



“Além disso, analisamos, em conjunto com a polícia e os próprios familiares da criança, as imagens das câmeras de segurança da escola durante todo o seu período de permanência no interior da unidade e que, a princípio, não detectamos indícios de que tenha havido qualquer situação excepcional dentro da sala de aula”, salientou o Poder Executivo.