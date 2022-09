SALMOURÃO: Inaugurado o Posto do Sebrae Aqui

Aconteceu na última quarta-feira (21) em Salmourão a solenidade de inauguração do Posto do Sebrae Aqui. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Salmourão e o Sebrae – SP.

A solenidade de inauguração contou com a presença da prefeita Sonia Gabau, vice Marcia Pravato, presidente da Câmara Municipal Fernando Roçato e vereadores, além do diretor regional do Sebrae José Carlos Cavalcante e equipe.

O diretor do Sebrae, José Carlos Cavalcante ressaltou a importância desta conquista para Salmourão e destacou que esta é a 22º Posto do Sebrae Aqui na região de Presidente Prudente.

Sônia Gabau agradeceu a presença do diretor regional do Sebrae e afirmou que esta parceria irá garantir apoio para os micro e pequenos empresários, além de apoio na agricultura que é a base de sustentação do município. “Vamos trabalhar juntos e buscar cada vez mais, fomentar a geração de emprego e o desenvolvimento de Salmourão”, destacou.

O Posto do Sebrae Aqui funcionará em Salmourão na rua Vereador José Cesário da Silva, no terminal rodoviário e contará com toda a estrutura para atender as micro e pequenas empresas.

O “Sebrae Aqui” é um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP e Prefeituras para o incentivo de negócios das micro e pequenas empresas, visando o fortalecimento da economia e o fomento do empreendedorismo local, desta maneira também contribuindo com a geração de emprego e renda.