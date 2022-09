Vítimas de incêndio morrem após dois dias de internação

Faleceram na manhã desta segunda-feira (26), as vítimas de um incêndio ocorrido em Presidente Venceslau no último sábado (24). De acordo com informações apuradas , o garoto Nicollas Rafael Teixeira Ferreira de três anos de idade, e a adolescente Nataly Kauany Alves Figueiredo, de 16 anos, estavam internados em um hospital de Presidente Prudente e não resistiram.



A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na rua Castorino Miranda, no Parque Frutuoso Pires.

De acordo com informações apuradas, as vítimas estavam desacordadas deitadas na cama em um quarto com grande quantidade de fumaça. Eles foram encaminhados pela equipe do Corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro da Santa Casa de Presidente Venceslau. A adolescente teve parada cardiorrespiratória e o estado foi considerado crítico.





As duas vítimas foram transferidas para uma unidade hospitalar em Presidente Prudente, porém, o óbito foi constatado nesta segunda-feira. Um cachorro que estava na casa foi encontrado morto.

A suspeita é que o incêndio tenha começado em um aparelho de som que estava ligado na tomada e acabou danificado pelo fogo que atingiu a rede elétrica. A perícia técnica irá apurar as causas do incêndio.