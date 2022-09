JUNQUEIRÓPOLIS: Rainha e Princesas para Aceruva 2022 foram eleitas e coroadas

O pontapé inicial para a realização da Aceruva 2022 foi dado na noite de sábado, 24/9, com a escolha da rainha e princesas da festa.

O evento aconteceu no auditório do CEFE – Centro de Formação Educacional José Roberto de Souza que contou com um grande público.

Concorreram as seguintes candidatas: Ana Caroline Venâncio Porto; Ana Helena Santana Dourado; Camila Adriano Bernardino Alves; Danieli Catharina de Souza; Érica da Silva Ferreira; Gabriela Nunes Osteti; Livia Miorim Dal Belo; Rayssa Fernanda Conde Martins; Stella Claro Sampaio Rebouças; Vanessa Luzia da Silva.

Após a apresentação das candidatas forem eleitas:

Rainha: Ana Caroline Venâncio Porto

1ª Princesa: Livia Miorim Dal Belo

2ª Princesa: Vanessa Luzia da Silva

O concurso foi uma realização da Comissão Organizadora da Aceruva, presidida por Anidelci Picinini, com apoio de Zezé Castilho, Ilzete Jampani e Silvana Dias.

A Aceruva 2022 acontece de 11 a 15 de outubro, com portões abertos todas as noites.